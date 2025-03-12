Пользователям газовых печей сделали важное предостережение

В МЧС просят обратить внимание на цвет газа при пользовании плитой.
Если при горении домашнего газа наблюдается желтый цвет пламени, это свидетельствует о неисправности оборудования. С таким заявлением выступили представители МЧС России.
«Желтый цвет пламени говорит о неисправности газового оборудования. Необходимо выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру 104», — рассказали в пресс-службе МЧС, передает РИА Новости.
Там уточнили, что нормальный цвет пламени газовой плиты должен быть синим. При этом обратили внимание, что ремонт оборудования важно доверить квалифицированным специалистам.
Как сообщало URA.RU ранее, специалисты рассказали, как спастись от утечки газа. Пользователям газового оборудования напомнили, по каким признакам понять неисправность, а также когда пора звонить спасателям.