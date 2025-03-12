Иркутянка стала главной героиней реалити-шоу «Мама в 16»

Эрика оказалась в сложной жизненной ситуации, связанной с беременностью, и ей крайне важна поддержка близких людей в принятии решения. Единственным, кто её поддержал, стал Глеб. Он не только признался Эрике в своих чувствах, но и выразил готовность быть рядом с ней и помочь в воспитании ребёнка.