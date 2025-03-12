Иркутянка стала главной героиней реалити-шоу «Мама в 16»

Иркутянка стала главной героиней нового сезона реалити-шоу «Мама в 16» (18+). В центре внимания оказалась 17-летняя Эрика. Девушка, оставшаяся без родителей, выросла под присмотром бабушки, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу телеканала «Ю» (16+).
Эрика учится на кондитера и мечтает открыть собственное дело. В её жизни был парень по имени Егор, с которым она какое-то время жила, но их отношения закончились из-за ревности Егора к другу Эрики — Глебу. Однако после расставания девушка узнала, что ждёт ребёнка.
Эрика оказалась в сложной жизненной ситуации, связанной с беременностью, и ей крайне важна поддержка близких людей в принятии решения. Единственным, кто её поддержал, стал Глеб. Он не только признался Эрике в своих чувствах, но и выразил готовность быть рядом с ней и помочь в воспитании ребёнка.