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Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян

Мошенники начали злоупотреблять новым самозапретом на кредиты для обмана россиян. Ассоциация развития финансовой грамотности предупреждает, что злоумышленники представляются сотрудниками «Госуслуг» и утверждают, что запрет установлен неверно. Они предлагают перейти по фальшивой ссылке для исправления ошибки.

«Мошенники присылают короткие ссылки в мессенджерах. Кликайте на них, и вы попадаете на сайт, имитирующий “Госуслуги”. Вводите свои данные, и они оказываются у аферистов», — приводит комментарий ассоциации газета «Известия».

Доступ к аккаунту на госпортале открывает мошенникам путь к банковскому приложению. Более того, по фишинговой ссылке на телефон может установиться вирус, читающий СМС и коды для входа.

На платформе «Мошеловка» фиксируют такие попытки обмана. По словам экспертов, злоумышленники могут выдавать себя за представителей «Госуслуг» или «службы поддержки банков», предлагая помощь с установкой или снятием самозапрета.

Как сообщал Life.ru, самозапрет на кредиты уже установили пять миллионов россиян. Причём порядка 90% заявителей выбирают полный запрет.