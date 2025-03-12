Мошенники отреагировали на самозапрет на кредиты: новая схема уже придумана

Сообщается, что злоумышленники звонят людям в мессенджере, представляясь сотрудниками «Госуслуг» и предлагают пройти по ссылке, чтобы исправить якобы неправильно оформленное заявление на самозапрет. Если человек проходит по фишинговой ссылке и вводит свои данные, мошенники получают доступ к его аккаунту на «Госуслугам», а затем и к банковским счетам.