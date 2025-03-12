Мошенники отреагировали на самозапрет на кредиты: новая схема уже придумана

Россияне, оформившие самозапрет на кредиты, рискуют стать жертвами мошенников. Аферисты разработали новую схему обмана, используя желание граждан обезопасить свои финансы путем самозапрета на кредиты. Что они придумали, рассказывает издание «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности.
Сообщается, что злоумышленники звонят людям в мессенджере, представляясь сотрудниками «Госуслуг» и предлагают пройти по ссылке, чтобы исправить якобы неправильно оформленное заявление на самозапрет. Если человек проходит по фишинговой ссылке и вводит свои данные, мошенники получают доступ к его аккаунту на «Госуслугам», а затем и к банковским счетам.
Также по фишинговой ссылке, имитирующей портал «Госуслуги», на телефон может загрузиться вирус, похищающий коды для входа в различные приложения, в том числе интернет-банк.
Что из себя представляет самозапрет на кредиты, и каким образом государство помогает обезопасить финансы в 2025 году, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем российские банки фиксируют необычную тенденцию после того, как в стране ввели самозапрет на займы. Некоторые россияне, установившие такой запрет на портале «Госуслуги», предпринимают попытки оформить займы. По информации банков, каждый день число таких попыток приближается к 200.