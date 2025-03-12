Украина готова к прекращению огня: Киев опубликовал новое заявление

Украина согласилась с предложением Вашингтона на 30 дней прекратить огонь в зоне проведения конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам американо-украинских переговоров в Джидде Саудовской Аравии. Документ опубликовал офис Владимира Зеленского.
«Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией», — отмечается в материале.
Кроме того, стороны договорились заняться определением состава переговорных групп и «немедленно» приступить к переговорам для «достижения устойчивого мира».
В документе отмечается, что делегации Киева и Вашингтона согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира.
11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины. Кроме согласия на прекращения огня на 30 дней, Киев выразил готовность подписать сделку по редкоземельным ископаемым, и перейти к согласованию условий долгосрочного мирного соглашения. Сайт KP.RU рассказывает о результатах переговоров простыми словами.
Позже Госсекретарь Марко Рубио, оценил итоги переговоров так: «Украина сделала позитивный шаг, мы надеемся, что россияне ответят взаимностью. Теперь Мяч на стороне России». В ближайшие дни условия возможного перемирия будут обсуждены с Москвой.
Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором украинский конфликт будет продолжаться. По его словам, это произойдет, если Россия не согласится на предложение о прекращении огня.
Некоторое давление на Россию предпринимают и в Европе. Так, глава Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что Европейский Союз получает сигналы от Украины о том, что переговоры Киева с Соединенными Штатами проходят в конструктивном ключе.
Между тем, позиция России, заявленная несколько лет назад осталась неизменной. В очередной раз подробно, по пунктам, российский президент Владимир Путин озвучил реальное мирное предложение Москвы еще летом прошлого года. Главным пунктов российских инициатив было заявлено то, что РФ заинтересована не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении.
Кроме того, Украина должна обрести внеблоковый и нейтральный статус, а также сохранить статус безъядерного государства.