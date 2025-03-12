Украина готова к прекращению огня: Киев опубликовал новое заявление

Между тем, позиция России, заявленная несколько лет назад осталась неизменной. В очередной раз подробно, по пунктам, российский президент Владимир Путин озвучил реальное мирное предложение Москвы еще летом прошлого года. Главным пунктов российских инициатив было заявлено то, что РФ заинтересована не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении.