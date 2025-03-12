В Иркутской области за год произвели 61,3 тысячи тонн мяса птицы

В Иркутской области в 2024 году произвели 61,3 тысячи тонн мяса птицы. Как стало известно КП-Иркутск, в регионе насчитывалось 6,8 миллиона куриц, содержащихся во всех категориях хозяйств.
Согласно расчетам Иркутскстата, в прошлом году значительно увеличилось производство мяса на ангарской птицефабрике — 19,3 тысячи тонн, что на 0,4 тысячи больше, чем в позапрошлом году. Один из факторов, положительно повлиявших на повышение показателей — это модернизация двух птичников.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 200 миллионов выделили в Приангарье на лечение вирусного гепатита. Благодаря своевременной помощи, в регионе удалось снизить уровень заболеваемости — он намного меньше чем в Сибири, а также по стране.