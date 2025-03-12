Как выявить неисправность газовой плиты: в МЧС назвали простой способ

Желтый цвет пламени газа указывает на неисправность оборудования. Если вы заметили подобный оттенок, следует немедленно выключить плиту и вызвать специалиста по номеру «104». Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России в разговоре с РИА Новости.
Желтый цвет пламени говорит о неисправности газового оборудования: необходимо выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру «104»", — пояснил собеседник агентства.
В ведомстве подчеркнули, что при нормальной работе газ должен гореть синим пламенем.
Собеседник агентства также напомнил, что за ремонтом газового оборудования следует обращаться только к профессиональным работникам.
Ранее KP.RU подробно писал об инструкции по проверке газового оборудования в квартире и частном доме в 2025 году. Накануне владельцев cтарых газовых плит предупредили о штрафе в 25 тысяч рублей.