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Как выявить неисправность газовой плиты: в МЧС назвали простой способ

МЧС: по цвету огня бытового газа можно определить неисправность оборудования.

Источник: Комсомольская правда

Желтый цвет пламени газа указывает на неисправность оборудования. Если вы заметили подобный оттенок, следует немедленно выключить плиту и вызвать специалиста по номеру «104». Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России в разговоре с РИА Новости.

Желтый цвет пламени говорит о неисправности газового оборудования: необходимо выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру «104»", — пояснил собеседник агентства.

В ведомстве подчеркнули, что при нормальной работе газ должен гореть синим пламенем.

Собеседник агентства также напомнил, что за ремонтом газового оборудования следует обращаться только к профессиональным работникам.

Ранее KP.RU подробно писал об инструкции по проверке газового оборудования в квартире и частном доме в 2025 году. Накануне владельцев cтарых газовых плит предупредили о штрафе в 25 тысяч рублей.