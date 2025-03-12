Как выявить неисправность газовой плиты: в МЧС назвали простой способ

Желтый цвет пламени газа указывает на неисправность оборудования. Если вы заметили подобный оттенок, следует немедленно выключить плиту и вызвать специалиста по номеру «104». Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России в разговоре с РИА Новости.