СМИ раскрыли новый способ обмана россиян

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. После введения закона о самозапрете на кредиты мошенники начали использовать его в целях обмана россиян, пишут «Известия».
«По телефону злоумышленники представляются сотрудниками “Госуслуг” и сообщают, что запрет был установлен неправильно», — пишет издание.
Сообщается, что получив доступ к аккаунту пользователя на государственном портале, мошенники могут оперативно авторизоваться в приложении «Госуслуг» и получить доступ ко всем счетам.
«Другой вариант обмана — по фишинговой ссылке на телефон потерпевшего может загрузиться вирус», — утверждают в источнике.
Возможность установить самозапрет на выдачу кредитов с помощью портала «Госуслуги» появилась у россиян с 1 марта 2025 года. Данная мера была принята для пресечения деятельности мошенников, одной из целей которых является не только кража персональной информации, но и получение денежных средств, а также использование взятых на граждан кредитов в качестве способа шантажа и подстрекательства к совершению преступлений.
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина 5 марта сообщила, что самозапрет установили уже более трех миллионов человек.