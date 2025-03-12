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СМИ раскрыли новый способ обмана россиян

«Известия»: мошенники начали применять в своих схемах самозапреты на кредиты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. После введения закона о самозапрете на кредиты мошенники начали использовать его в целях обмана россиян, пишут «Известия».

«По телефону злоумышленники представляются сотрудниками “Госуслуг” и сообщают, что запрет был установлен неправильно», — пишет издание.

Сообщается, что получив доступ к аккаунту пользователя на государственном портале, мошенники могут оперативно авторизоваться в приложении «Госуслуг» и получить доступ ко всем счетам.

«Другой вариант обмана — по фишинговой ссылке на телефон потерпевшего может загрузиться вирус», — утверждают в источнике.

Возможность установить самозапрет на выдачу кредитов с помощью портала «Госуслуги» появилась у россиян с 1 марта 2025 года. Данная мера была принята для пресечения деятельности мошенников, одной из целей которых является не только кража персональной информации, но и получение денежных средств, а также использование взятых на граждан кредитов в качестве способа шантажа и подстрекательства к совершению преступлений.

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина 5 марта сообщила, что самозапрет установили уже более трех миллионов человек.