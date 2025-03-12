СМИ раскрыли новый способ обмана россиян

Возможность установить самозапрет на выдачу кредитов с помощью портала «Госуслуги» появилась у россиян с 1 марта 2025 года. Данная мера была принята для пресечения деятельности мошенников, одной из целей которых является не только кража персональной информации, но и получение денежных средств, а также использование взятых на граждан кредитов в качестве способа шантажа и подстрекательства к совершению преступлений.