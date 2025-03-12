В Иркутске проверили бывших мигрантов на продуктовых рынках

Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Иркутскому гарнизону регулярно проводят рейды, направленные на выявление среди бывших мигрантов лиц, подлежащих постановке на воинский учет. Во время очередной проверки на продуктовых рынках Иркутска, проведенной совместно с военной комендатурой (гарнизон 2-го разряда), было выявлено семь нарушителей, пишет ИА IrkutskMedia.
Мужчины были доставлены в военный комиссариат для постановки на учет и оформления необходимых документов. С 13 гражданами проведены профилактические беседы, в ходе которых им разъяснили возможность заключения контракта на прохождение военной службы.
С начала 2024 года на территории Иркутской области на воинский учет поставлено более 235 натурализованных граждан. Из них 63 человека, включая натурализованных и иностранных граждан, заключили контракты на прохождение военной службы. Работа в этом направлении будет продолжена.