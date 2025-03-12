У мигрантов в России отобрали приятные льготы для детей

«В соответствии с федеральными требованиями, дети от 2 до 12 лет, не являющиеся гражданами России, больше не смогут воспользоваться скидками на авиабилеты», — говорится в материале «Kоммерсанта», который цитирует заявление пресс-службы авиакомпании. Отмечается, что граждане РФ продолжат платить за билеты для своих детей всего лишь полцены.