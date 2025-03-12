В МЧС объяснили, как по цвету пламени газа определить неисправность оборудования

В пресс-службе ведомства пояснили, что нормальное пламя газа должно быть синим. Жёлтый оттенок указывает на проблемы с оборудованием, которые могут быть опасны для жизни и здоровья.
«Жёлтый цвет пламени говорит о неисправности газового оборудования: необходимо выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру “104”, — рассказал представитель МЧС в беседе с РИА “Новости”.
Ранее Life.ru рассказывал, что владельцы старых газовых плит могут нарваться на штрафы. По словам экспертов, каждая плита имеет «срок годности» — 14 лет.