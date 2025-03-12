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Троих красноярцев оштрафовали за запуск беспилотников без разрешения

Им назначили штраф 92 тысячи рублей.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае пресекли незаконные полеты квадрокоптеров. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В декабре 2024 и январе 2025 года три местных жителя в Красноярске и Богучанах запускали беспилотники без получения разрешения. Беспилотники не были зарегистрированы.

По инициативе транспортной прокуратуры владельцев БПЛА привлекли к административной ответственности, оштрафовали на 92 тысячи рублей.

Ранее сообщалось о том, что красноярца оштрафовали на 450 тысяч рублей за попытку вывезти 19 тысяч долларов без декларирования.