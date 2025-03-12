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Более 20 брошенных машин планируют убрать в Октябрьском районе Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом просили сами жители.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

С начала года в администрацию района поступило 16 обращений от горожан по поводу 21 брошенного автомобиля. Шесть из них находятся на придомовой территории, и для их вывоза необходимо обратиться в управляющую компанию.

После получения уведомлений, владельцы восьми автомобилей убрали их самостоятельно. Две машины были принудительно эвакуированы на спецстоянку, сообщает мэрия.

В настоящее время специалисты районной администрации занимаются пятью автомобилями. Они будут обследованы повторно через 30 дней, чтобы дать владельцам время на самостоятельный вывоз автомобиля. Если в течение месяца транспортные средства не будут убраны, то их эвакуируют принудительно.

Если в течение трех месяцев после перемещения автомобиля на спецстоянку владелец не заберет его, инициируется процедура перевода машины в муниципальную собственность для последующей утилизации.

Добавим, новый регламент по работе с автохламом вступил в силу в апреле 2024 года. За это время в администрацию Октябрьского района поступило 70 обращений на более чем 100 автомобилей. Из них 52 убрали самостоятельно, 10 эвакуировали на спецстоянку и еще 45 обнаружили на придомовой территории.