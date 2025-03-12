Более 20 брошенных машин планируют убрать в Октябрьском районе Красноярска

Добавим, новый регламент по работе с автохламом вступил в силу в апреле 2024 года. За это время в администрацию Октябрьского района поступило 70 обращений на более чем 100 автомобилей. Из них 52 убрали самостоятельно, 10 эвакуировали на спецстоянку и еще 45 обнаружили на придомовой территории.