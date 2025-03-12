14 марта в Красноярске состоится концерт «Крымская весна»

Концерт посвящен исторической дате, 16 марта 2014 года состоялся референдум о статусе регионов, где 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.
И 18 марта был подписан договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. Это судьбоносное событие объединило всю страну и восстановило справедливость и вошло в историю как Крымская весна.
В этот вечер на сцене Дворца выступят красноярские артисты и коллективы.
Вход на концерт по пригласительным билетам, которые можно получить в центральной части здания.
16+