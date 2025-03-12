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14 марта в Красноярске состоится концерт «Крымская весна»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уже традиционный концерт, посвященный Крымской весне, состоится в Красноярске 14 марта во Дворце Труда и Согласия.

Концерт посвящен исторической дате, 16 марта 2014 года состоялся референдум о статусе регионов, где 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.

И 18 марта был подписан договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. Это судьбоносное событие объединило всю страну и восстановило справедливость и вошло в историю как Крымская весна.

В этот вечер на сцене Дворца выступят красноярские артисты и коллективы.

Вход на концерт по пригласительным билетам, которые можно получить в центральной части здания.

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