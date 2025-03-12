Украина согласилась на предложение США о 30-дневном перемирии исключительно с целью остановить наступление российской армии. Подобное мнение высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в интервью Life.ru.
«Сейчас российские Вооруженные силы набрали нужную динамику, идет наступление по всей линии боевого соприкосновения. Именно поэтому так засуетились в Киеве», — пояснил Коровин.
Помимо этого, он подчеркнул, что это не первый случай, когда России предлагают перемирие, и каждый раз это заканчивалось негативными последствиями. В подтверждение своих слов Коровин напомнил о Чечне и Донбассе.
Накануне Украина заявила о готовности поддержать предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен при обоюдном согласии сторон, если Россия также примет и выполнит его.