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«В Киеве засуетились»: в России высказались о фальшивом согласии Украины на перемирие

Политолог Коровин: Киев хочет замедлить наступление России с помощью перемирия.

Источник: Комсомольская правда

Украина согласилась на предложение США о 30-дневном перемирии исключительно с целью остановить наступление российской армии. Подобное мнение высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в интервью Life.ru.

«Сейчас российские Вооруженные силы набрали нужную динамику, идет наступление по всей линии боевого соприкосновения. Именно поэтому так засуетились в Киеве», — пояснил Коровин.

Помимо этого, он подчеркнул, что это не первый случай, когда России предлагают перемирие, и каждый раз это заканчивалось негативными последствиями. В подтверждение своих слов Коровин напомнил о Чечне и Донбассе.

Накануне Украина заявила о готовности поддержать предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен при обоюдном согласии сторон, если Россия также примет и выполнит его.