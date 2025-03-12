ЦТАК: сброс бомб на деревню показывает опасность учений США и Сеула

«Хотя подобного рода ошибки — привычное для вооружённых сил США и Республики Корея дело, нужно помнить, что это произошло близко к южной границе республики. Нет необходимости пояснять, как складывалась бы ситуация, если бы хотя бы одна бомба оказалась немного севернее нашей границы», — говорится в публикации.