Епифанова: допвыходной на Пасху может хорошо повлиять на семейные традиции

«Дополнительные выходные могут способствовать снижению стресса и улучшению здоровья. Это особенно важно сегодня, когда многие люди сталкиваются с частым “выгоранием”. Кроме того, дополнительные выходные предоставляют возможность проводить больше времени с семьей и друзьями, а это укрепляет социальные связи. Также дополнительные выходные могут стимулировать внутренний туризм», — сказала Епифанова.