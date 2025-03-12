Епифанова: допвыходной на Пасху может хорошо повлиять на семейные традиции

Дополнительный выходной в честь Пасхи может положительно повлиять на семейные традиции и религиозные праздники, заявила в разговоре с aif.ru сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказал, что в нижней палате российского парламента собираются подготовить законопроект, в рамках которого будет предложено сделать Пасху и День Святой Троицы официальными выходными днями в РФ.
«Если законопроект будет принят, это может положительно повлиять на семейные традиции и религиозные праздники, хотя, конечно, это требует учета экономических последствий», — сказала Епифанова.
Сенатор отметила, что в нынешнем сверхдинамичном мире важен баланс между работой и отдыхом. Дополнительные выходные могут повышать производительность и улучшать качество работы, убеждена она.
«Дополнительные выходные могут способствовать снижению стресса и улучшению здоровья. Это особенно важно сегодня, когда многие люди сталкиваются с частым “выгоранием”. Кроме того, дополнительные выходные предоставляют возможность проводить больше времени с семьей и друзьями, а это укрепляет социальные связи. Также дополнительные выходные могут стимулировать внутренний туризм», — сказала Епифанова.
Сенатор при этом подчеркнула, что в России 14 официальных праздников в году, тогда как среднемировой показатель составляет 12 дней.
Социолог Марина Лопатина недавно напомнила, что россияне в первой половине мая 2025 года будут отдыхать два раза подряд по четыре дня.