Американский президент Дональд Трамп планирует в ближайшие два дня провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам на очередном брифинге, комментируя итоги американо-украинских переговоров в Джидде в Саудовской Аравии.
«Я поговорю с Владимиром Путиным. Для танго нужны двое, как я выражаюсь», — добавил глава американской администрации.
На вопрос журналистов о том, свяжется ли Трамп с Путиным на этой неделе позднее, Дональд Трамп ответил утвердительно, а также выразил надежду на то, что Москва примет предложение о прекращении огня на Украине, выработанное на переговорах США и Украины.
«Будем надеяться, Путин тоже согласится. И я думаю, это было бы 75% [работы], остальное — облечь [достигнутые взаимопонимания] в форму документа, провести переговоры по территориальным позициям и так далее», — заявил Трамп, не раскрывая деталей.
Ранее в офисе нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского заявили о согласии прекратить огонь на 30 дней. После этого высокопоставленные чиновники в США и Европе начали давать обнадеживающие комментарии относительно возможного прекращения огня, мол, теперь мяч на стороне России, и Москве нужно согласиться на него.
Однако Кремль пока на это давление пока не реагирует. Возможно, и потому, что условия мирного урегулирования конфликта, выдвинутые Россией всем давно известны. Главное из них как раз — никакого прекращения огня, временное перемирие Москву не устроит. Россия, как постоянно не устает повторять российский президент Владимир Путин, заинтересована в устойчивом и долгосрочном мире.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью накануне опроверг заявления о том, что Россия ставит неприемлемые условия для разрешения конфликта на Украине.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что российская сторона не исключает возможность контактов с представителями Соединенных Штатов Америки.