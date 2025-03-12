«Для танго нужны двое»: Трамп анонсировал переговоры с Путиным

Однако Кремль пока на это давление пока не реагирует. Возможно, и потому, что условия мирного урегулирования конфликта, выдвинутые Россией всем давно известны. Главное из них как раз — никакого прекращения огня, временное перемирие Москву не устроит. Россия, как постоянно не устает повторять российский президент Владимир Путин, заинтересована в устойчивом и долгосрочном мире.