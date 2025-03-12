Юрист Хаминский: водителям нужно сменить права, если их срок истекал в 2022 году

Водителям, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2022 году, следует заменить права в 2025 году. Об этом сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в интервью РИА Новости.
«В частности, на три года были продлены российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2022—2023 годах. В эти документы не нужно было вносить изменения», — рассказал юрист.
Кроме этого, Хаминский пояснил, как водителю определить срок замены удостоверения: для этого нужно отсчитать три года с даты окончания действия предыдущих водительских прав.
Ранее Росстандарт опубликовал обновленную версию ГОСТ Р 52289−2019, согласно которой будут действовать новые дорожные знаки, а также правила их применения. Теперь Москве грозит снятие 55 тыс. знаков из-за подобных обновлений.