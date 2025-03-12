Как собирать валежник, чтобы не отправиться в тюрьму

«Нарушителям-физлицам грозит штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией незаконно изготовленных природных ресурсов и техники, которой для этого пользовались», — заключил Безделин в разговоре с «Прайм». В случаях, когда ущерб квалифицируется как крупный или особо крупный, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и наложение штрафа в размере до 500 тысяч рублей.