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Как собирать валежник, чтобы не отправиться в тюрьму

В России собирать валежник в лесу разрешено, но необходимо точно знать, какие деревья можно считать валежником и соблюдать определенные правила. Об этом сообщил ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин. Правильное определение и сбор валежника позволяет избежать серьезных штрафов и даже уголовной ответственности.

За неправильный сбор дров в лесу полагается штраф.

В России собирать валежник в лесу разрешено, но необходимо точно знать, какие деревья можно считать валежником и соблюдать определенные правила. Об этом сообщил ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин. Правильное определение и сбор валежника позволяет избежать серьезных штрафов и даже уголовной ответственности.

«Нарушителям-физлицам грозит штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией незаконно изготовленных природных ресурсов и техники, которой для этого пользовались», — заключил Безделин в разговоре с «Прайм». В случаях, когда ущерб квалифицируется как крупный или особо крупный, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и наложение штрафа в размере до 500 тысяч рублей.

При классификации валежника крайне важно обращать внимание на признаки естественной смерти дерева. К таким признакам относятся опадение листвы и хвои, изменение цвета древесины, а также прекращение циркуляции сока в стволе. Дерево должно находиться в положении на земле, при этом на нем не должно быть видимых следов механического воздействия, таких как следы пилы или топора.

Деревья, которые были повалены ветром или снегом и находятся в состоянии сухостоя, не относятся к категории мертвой древесины и, следовательно, не могут быть классифицированы как валежник. В связи с этим, незаконная вырубка таких деревьев или их сбор может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.