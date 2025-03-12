Юрист напомнил российским водителям, когда нужно менять права

«В 2025 году необходимо будет заменить права тем водителям, у кого срок действия удостоверений истекал в 2022 году», — рассказал Хаминский в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2022—2023 годах, были продлены на три года без необходимости вносить в них изменения.