Юрист напомнил российским водителям, когда нужно менять права

Водительские права нужно заменить ровно через три года после их продления.
Водители, чьи водительские права истекали в 2022 году и были продлены, должны заменить свои права в 2025 году. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.
«В 2025 году необходимо будет заменить права тем водителям, у кого срок действия удостоверений истекал в 2022 году», — рассказал Хаминский в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2022—2023 годах, были продлены на три года без необходимости вносить в них изменения.
Юрист также пояснил процесс определения даты необходимости замены удостоверения. Водителям следует отсчитать три года с момента окончания действия их последних прав. Это означает, что если срок истек в июне 2022 года, то заявление на замену нужно подать до июня 2025 года.