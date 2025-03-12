«Партизанская тактика»: в США подчеркнули ненадежность Киева после переговоров

«Мне кажется, будет особенно сложно проследить за его соблюдением. Считаю, что нам нужно волноваться об украинцах и отдельных элементах на Украине. Они могут делать то же самое, что делали на протяжении 2000-х: злить русских. Я думаю, это будет их основная тактика — партизанская», — пояснил Уилкерсон.