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«Партизанская тактика»: в США подчеркнули ненадежность Киева после переговоров

Полковник Уилкерсон считает, что Киев нарушит режим прекращении огня.
Источник: Комсомольская правда

Киевские власти могут пытаться сорвать режим прекращение огня, тем самым провоцируя Москву. Подобное допустил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Мне кажется, будет особенно сложно проследить за его соблюдением. Считаю, что нам нужно волноваться об украинцах и отдельных элементах на Украине. Они могут делать то же самое, что делали на протяжении 2000-х: злить русских. Я думаю, это будет их основная тактика — партизанская», — пояснил Уилкерсон.

Эксперт также напомнил, что по аналогичной схеме киевский режим перед переговорами с США организовал масштабную атаку беспилотников на Москву. Это было сделано для того, чтобы обвинить Россию в нежелании идти на перемирие, которое было бы выгодно только Украине, отметил Уилкерсон.

11 марта прошли переговоры делегаций США и Украины в Джидде в Саудовской Аравии. По итогу встречи Украина согласилась на прекращение огня и выразила готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам.