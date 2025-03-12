РИА: виновник взрыва в «Алых парусах» купил разрешение на проживание в РФ

Довольно скоро следователи выяснили, что в подготовке убийства главы федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армена Саркисяна было задействовано несколько человек. По предварительным данным, роли каждого участника преступления были распределены заранее. Стало известно также о людях, которые следили за Саркисяном, а также непосредственных исполнителях взрыва.