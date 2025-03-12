РИА: виновник взрыва в «Алых парусах» купил разрешение на проживание в РФ

Смертник, который устроил взрыв в ЖК «Алые паруса» в российской столице, перед совершением преступления незаконно приобрел документы, которые разрешают проживать в Российской Федерации. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.
«Предварительно, он приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России», — сказал собеседник агентства.
Напомним, трагедия разыгралась утром 3 февраля. В жилом комплексе «Алые паруса» сработало взрывное устройство, которое было заложено в лифтовом холле высотки. Мощность взрывного устройства, сработавшего в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, предварительно, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Сначала СМИ сообщали об одном погибшем и четырех пострадавших, но позже медики рассказали о смерти одного из пострадавших, которым оказался основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян.
Его 7 февраля похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Сообщалось, что проститься с главой Федерации бокса ДНР пришли сотни человек. Меры безопасности на Троекуровском кладбище были усилены, дежурили сотрудники Росгвардии. Посетители проходили через рамки металлоискателей.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил тогда, что российские спецслужбы также начали работать с данными о взрыве в столичном ЖК.
Довольно скоро следователи выяснили, что в подготовке убийства главы федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армена Саркисяна было задействовано несколько человек. По предварительным данным, роли каждого участника преступления были распределены заранее. Стало известно также о людях, которые следили за Саркисяном, а также непосредственных исполнителях взрыва.
Одновременно с этим появилась информация о том, что основатель батальона «АрБат» опасался покушения. Потому всегда ходил с охранниками, которые носили оборудование и проверяли урны".