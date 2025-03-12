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Омску вернули «Радость»

Легендарную вывеску уже установили на прежнем месте.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на прежнее место вернули обновленную вывеску «Радость». Напомним, с советских времен она украшала фасад дома по Маркса, 31, где располагался одноименный магазин для новобрачных, и стала за это время визитной карточкой города.

В прошлом году вывеску демонтировали из-за ветхости конструкций, ее восстановлением занималась компания «Брусника».

Новая вывеска графически повторяет старую, но изготовлена она из новых современных материалов и снабжена подсветкой. Длина вывески составляет около 20 метров, высота — 2,5 метра. Масса конструкции превышает 150 кг. Конструкция крепления вывески устойчива к ветрам.