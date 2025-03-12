В Новосибирске на Хилокской улице планируют построить автодром

По данным постановления мэрии Новосибирска, на выделенном участке будут две трассы и административное здание общей площадью 5,8 тысяч квадратных метров. Проект строительства должны предоставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска до 31 декабря 2025 года.