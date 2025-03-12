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В Новосибирске на Хилокской улице планируют построить автодром

Площадь территории — 356,71 гектар.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова и Бородина, планируют построить автодром. Площадь территории — 356,71 гектар.

По данным постановления мэрии Новосибирска, на выделенном участке будут две трассы и административное здание общей площадью 5,8 тысяч квадратных метров. Проект строительства должны предоставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска до 31 декабря 2025 года.

Само постановление действует до 31 марта 2026 года. Контроль за его исполнением возложили на начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города.