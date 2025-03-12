Россиянам объяснили, как собирать валежник, не нарушая закон

«Собирать валежник можно, однако следует учитывать правила конкретного региона. Они могут ограничивать места или способы сбора. За нарушение этих правил предусмотрена ответственность по части 3 статьи 8.25 КоАП РФ — штраф для граждан составит до 500 рублей», — приводит комментарий юриста «Прайм».
Чтобы определить валежник, нужно обратить внимание на признаки естественного отмирания дерева. Это опавшие листья или хвоя, изменение цвета древесины и прекращение сокодвижения. Дерево должно лежать на земле без следов спиливания.
Поваленные ветром или снегом деревья не считаются валежником. Их незаконный сбор приведёт к штрафу по статье 8.28 КоАП или даже к уголовной ответственности по статье 260 УК РФ. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей или лишение свободы на срок до семи лет за причинение крупного ущерба.
А вот за сбор, продажу и покупку подснежников предусмотрены серьёзные штрафы. Уничтожение мест их произрастания может привести к уголовной ответственности.