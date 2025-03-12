Россиянам объяснили, как собирать валежник, не нарушая закон

Поваленные ветром или снегом деревья не считаются валежником. Их незаконный сбор приведёт к штрафу по статье 8.28 КоАП или даже к уголовной ответственности по статье 260 УК РФ. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей или лишение свободы на срок до семи лет за причинение крупного ущерба.