Власти Омска рассказали о защите от БЛПА

Во вторник, 11 марта, атаки беспилотных летательных аппаратов были зафиксированы в городах на западе России и в центральной части страны. Власти попросили омичей распространить информацию о правильном поведении во время атаки беспилотников среди людей, которые проживают в других регионах России.