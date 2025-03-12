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Власти Омска рассказали о защите от БЛПА

Правильное поведение при атаке беспилотников описано в памятке Минрегбезопасности.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Министерство региональной безопасности Омской области выпустило памятку о том, как правильно вести себя во время атаки беспилотников.

В сообщении отмечается, что памятка выпущена, чтобы предупредить омичей о возможной опасности.

Во вторник, 11 марта, атаки беспилотных летательных аппаратов были зафиксированы в городах на западе России и в центральной части страны. Власти попросили омичей распространить информацию о правильном поведении во время атаки беспилотников среди людей, которые проживают в других регионах России.

Ранее мы писали, что самолет, летевший из Омска в Москву, ушёл на аэродром в Казани.