Власти Омска рассказали о защите от БЛПА

Министерство региональной безопасности Омской области выпустило памятку о том, как правильно вести себя во время атаки беспилотников.
В сообщении отмечается, что памятка выпущена, чтобы предупредить омичей о возможной опасности.
Во вторник, 11 марта, атаки беспилотных летательных аппаратов были зафиксированы в городах на западе России и в центральной части страны. Власти попросили омичей распространить информацию о правильном поведении во время атаки беспилотников среди людей, которые проживают в других регионах России.
Ранее мы писали, что самолет, летевший из Омска в Москву, ушёл на аэродром в Казани.