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Сбой YouTube в Новосибирске: проблемы продолжаются уже полгода

12 марта жители Новосибирска столкнулись с проблемами доступа к YouTube, который не работает должным образом.

Источник: Robert Michael/dpa/picture-alliance/TASS

Сбой в работе популярного видеосервиса наблюдается в России с августа прошлого года, пишет Сиб.фм.

По данным мониторинговых сервисов, количество жалоб на недоступность YouTube растет. За последние сутки зафиксировано 103 обращения, в то время как накануне их было 459. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы — 25%, следом идут Челябинская область (9%), Санкт-Петербург и Московская область (по 8%), Свердловская область (6%) и Новосибирская область (5%). Жители продолжают надеяться на скорейшее решение проблемы.