Сбой YouTube в Новосибирске: проблемы продолжаются уже полгода

По данным мониторинговых сервисов, количество жалоб на недоступность YouTube растет. За последние сутки зафиксировано 103 обращения, в то время как накануне их было 459. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы — 25%, следом идут Челябинская область (9%), Санкт-Петербург и Московская область (по 8%), Свердловская область (6%) и Новосибирская область (5%). Жители продолжают надеяться на скорейшее решение проблемы.