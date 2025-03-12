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Миронов предложил провести кредитную амнистию для улучшения уровня жизни

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением о проведении кредитной амнистии. Он считает, что это поможет улучшить уровень жизни в России. Также он акцентировал внимание на необходимости контроля цен на продукты питания.

Источник: Life.ru

«Пока мы не снизим продовольственные цены и не введём кредитную амнистию, люди будут вынуждены тратить всё больше своих доходов на покупки необходимых товаров и выплаты банкам», — цитирует Миронова ТАСС.

Он добавил, что половина россиян выделяет на выплаты по кредитам от 10% до 30% своих доходов, а 25% — от 30% до 50%.

Ранее стало известно, что мошенники используют новый запрет на кредиты для обмана граждан. Злоумышленники представляются работниками «Госуслуг» и утверждают, что запрет установлен неправильно.