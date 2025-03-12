Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске бывший работник «Wildberries» наворовал товаров на 50 тысяч рублей

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел иск ООО «Wildberries» к бывшему работнику пункта выдачи заказов Владиславу Кетову, который воровал товары. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Судом было установлено, что с 2023 года по 2024 год Кетов под видом клиента заказывал на маркетплейсе товары. Новосибирец со своего рабочего аккаунта.

Источник: НДН.ИНФО

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел иск ООО «Wildberries» к бывшему работнику пункта выдачи заказов Владиславу Кетову, который воровал товары. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Судом было установлено, что с 2023 года по 2024 год Кетов под видом клиента заказывал на маркетплейсе товары. Новосибирец со своего рабочего аккаунта оформлял возврат этих товаров на склад, однако товары туда не доходили.

В итоге за весь период Кетов умудрился своровать беспроводные наушники, зимнюю обувь, конструктор ЛЕГО, мышь игровую, японскую металлическую сувенирную китану, микроволновую печь, колонки для компьютера, игровое кресло компьютерное, клавиатуру и зимний комбинезон детский на общую сумму 50717,5 рублей.

По решению суда с Кетова был взыскан ущерб в пользу маркетплейса.

Екатерина Павлюх