В Новосибирске бывший работник «Wildberries» наворовал товаров на 50 тысяч рублей

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел иск ООО «Wildberries» к бывшему работнику пункта выдачи заказов Владиславу Кетову, который воровал товары. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Судом было установлено, что с 2023 года по 2024 год Кетов под видом клиента заказывал на маркетплейсе товары. Новосибирец со своего рабочего аккаунта оформлял возврат этих товаров на склад, однако товары туда не доходили.
В итоге за весь период Кетов умудрился своровать беспроводные наушники, зимнюю обувь, конструктор ЛЕГО, мышь игровую, японскую металлическую сувенирную китану, микроволновую печь, колонки для компьютера, игровое кресло компьютерное, клавиатуру и зимний комбинезон детский на общую сумму 50717,5 рублей.
По решению суда с Кетова был взыскан ущерб в пользу маркетплейса.
Екатерина Павлюх