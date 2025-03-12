Чек не обязателен: Адвокаты рассказали, как вернуть не понравившиеся подарки на 8 Марта

Но бывает такое, что человек расходует лишь часть сертификата. Формально не запрещено при оплате товара в магазине косметики на 3000 рублей, оплаченным сертификатом номиналом в 5000 рублей, попросить разницу в 2000 рублей. Но возникнет масса сложностей, так как иногда сертификаты выдаются не самим продавцом товара, а третьим лицом — организатором.