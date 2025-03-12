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Виталий Хоценко лично поздравил омский «Авангард» с 12 победой подряд

Во вторник, 11 марта 2025 года, омский «Авангард» на домашнем льду обыграл со счетом 4:3 нижегородское «Торпедо».

Источник: БЕЛТА

Победа, ставшая 12-й подряд, помогла команде взлететь с шестой на третью строчку восточной конференции КХЛ. Матч оказался знаменательным еще и потому, что на лед впервые в сезоне вышел нападающий Владимир Ткачев, который в итоге и стал автором победной шайбы.

После матча губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил раздевалку команды и лично поздравил команду с победой.

"Спасибо большое, дорогие друзья, ребята. Было просто приятно наблюдать. Двенадцать побед, такого, честно, в Омске не видели давно. Не помнят, как это — побеждать. И вы это сделали.

Я вчера был в Екатеринбурге, на открытии новой Арены. Посмотрел арену — хорошая арена. Здорово, что в нашей стране такие объекты создаются. Но честно скажу, там до Омска еще дотягивать и дотягивать.

А своей игрой вы просто подтверждаете, что Омск — это просто космос.

Честно вам скажу, это отдушина такая у всех омичей, когда вы приедете, когда побеждаете, и даже когда проигрываете. Просто для омичей это настолько кайф и смысл жизни, когда «Авангард» выигрывает.

Я вам расскажу короткую очень историю. Когда «Авангард» отсутствовал и не играл в Омске, играл в Балашихе, у нас количество людей, которые из Омска переезжали в другие регионы, в основном в Москву, увеличилось. Сегодня у нас люди остаются в нашем регионе, и статистика обратная", — сказал Виталий Хоценко.

Глава региона поблагодарил команду, а также сказал отдельное «спасибо» Владимиру Ткачеву.