Виталий Хоценко лично поздравил омский «Авангард» с 12 победой подряд

Я вам расскажу короткую очень историю. Когда «Авангард» отсутствовал и не играл в Омске, играл в Балашихе, у нас количество людей, которые из Омска переезжали в другие регионы, в основном в Москву, увеличилось. Сегодня у нас люди остаются в нашем регионе, и статистика обратная", — сказал Виталий Хоценко.