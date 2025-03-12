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Рогов: российские войска выбили ВСУ из села Днепроэнергия

Удар по ВСУ нанесли бойцы группировки войск «Восток».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные выбили солдат Вооружённых сил Украины из населённого пункта Днепроэнергия, расположенного на западе Донецкой народной республики, заявил Владимир Рогов.

Он уточнил, что удар по ВСУ нанесли бойцы группировки войск «Восток».

«Подразделения группировки российских войск “Восток” выбили противника из Днепроэнергии», — сказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов журналистам.

Село Днепроэнергия находится в районе административных границ Донецкой народной республики и Запорожской области, а также Днепропетровской области.

Напомним, 3 марта Рогов заявил, что российские военные вошли в населённый пункт Днепроэнергия в ДНР.