В башкирском селе прошла церемония прощания с погибшим молодым отцом

«Срочку» проходил в Екатеринбурге в войсках связи линейным надсмотрщиком полевых кабельных линий связи. После армии прошел курсы повышения квалификации и получил специальность электрогазосварщика. После этого женился и переехал с семьей в село Тукан, где работал на заготовке древесины в частной компании.