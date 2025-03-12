В башкирском селе прошла церемония прощания с погибшим молодым отцом

В Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Раисом Юсуповым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Раис Рамильевич родился в 1993 году в селе Тукан. Вместе с родителями он жил в селе Тара, учился в туканской школе. После девятого класса поступил в белорецкое училище № 25, где получил профессию электромонтера.
«Срочку» проходил в Екатеринбурге в войсках связи линейным надсмотрщиком полевых кабельных линий связи. После армии прошел курсы повышения квалификации и получил специальность электрогазосварщика. После этого женился и переехал с семьей в село Тукан, где работал на заготовке древесины в частной компании.
В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации был вновь призван в ряды российской армии. В зоне СВО служил старшим стрелком штурмовой роты. Раиса Юсупова не стало минувшим летом — 18 августа.
— Со слов родственников и односельчан, был отзывчивым, добрым, самостоятельным. Любил свою семью и маленькую дочку. Выражаем глубокие искренние соболезнования маме, супруге, дочери, всем родным и близким Раиса Рамильевича, — заявили в администрации Белорецкого района.
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