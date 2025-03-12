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Британский генерал Стрингер сообщил о плане с США по противодействию России

США и Британия продолжат военные учения для сдерживания России.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты вместе с Великобританией продолжат проведение военных учений, которые играют основную роль в сдерживании России в Европе. Об сообщило агентство Reuters, ссылаясь на британского маршала авиации Джонни Стрингера.

«И, как я уже сказал, они необходимы для нашей собственной подготовки и для того, чтобы убедиться, что мы, не дай бог, готовы в случае необходимости», — пояснил Стрингер.

По его словам, существует «постоянная стратегия» по продолжению совместных операций, которые, служат «важными сигналами» для президента России Владимира Путина.

Генерал-майор Джейсон Армагост, командующий 8-й воздушной армией США также прокомментировал ситуацию. Он отметил, что в ближайшее время завершение совместных учений не планируется.

Ранее KP.RU писал, что британские власти видят угрозу своим интересам в продвижении диалога США и России.