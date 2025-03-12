Санатории Крыма: что меняется и сколько стоят отдых и лечение

По словам Ромашкина, низкий сезон — время, когда в Крым едут именно за лечением. Неврологические и сердечно-сосудистые заболевания, заболеваний верхних дыхательных путей лечат в основном на ЮБК. Грязелечение и болезни опорно-двигательного аппарата — в западном Крыму. Туристы, ориентированные на процедуры, меньше обращают внимание на качество номерного фонда, делая выбор в пользу здравниц с высокой лечебно-научной базой. При этом больше всего бронирований низкого сезона все же приходятся не на зимние, а на весенние месяцы — это время все же комфортнее.