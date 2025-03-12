Санатории Крыма: что меняется и сколько стоят отдых и лечение

Спрос на санаторный Крым растет.
«Крым заметно лучше бронируется, чем в прошлом году. Это касается обоих сегментов — и отельного, и санаторно-курортного. Если говорить строго о санаториях — рост в межсезонье составляет 5−10%, летом — до 20%», — констатирует Ромашкин.
Цены, хотя и выросли по сравнению с прошлым годом до 15%, в целом остались ниже на 10−15% предложений соседнего Краснодарского края, отмечает эксперт. При этом заметно обновлена лечебная база в ряде здравниц полуострова и улучшена инфраструктура региона, в первую очередь — дорожная. А вот распределение туристов внутри Крыма не меняется на протяжении многих десятков лет, говорит Ромашкин.
«55−60% едут на Южный берег Крыма. Примерно 20% выбирают Евпаторию и Саки. Остальные едут на восток — от Алушты до Феодосии», — приводит цифры вице-президент АТОР.
Весна в Крыму.
По словам Ромашкина, низкий сезон — время, когда в Крым едут именно за лечением. Неврологические и сердечно-сосудистые заболевания, заболеваний верхних дыхательных путей лечат в основном на ЮБК. Грязелечение и болезни опорно-двигательного аппарата — в западном Крыму. Туристы, ориентированные на процедуры, меньше обращают внимание на качество номерного фонда, делая выбор в пользу здравниц с высокой лечебно-научной базой. При этом больше всего бронирований низкого сезона все же приходятся не на зимние, а на весенние месяцы — это время все же комфортнее.
«По сводным данным туроператоров, путевка в Крым на 10 дней с лечением во второй половине апреля в санаторий бюджетного уровня стоит в среднем от 40 до 75 тысяч рублей за двоих, в здравницы среднего уровня — от 70 тысяч и выше, в объекты высокого уровня — от 150 тысяч рублей», — такую статистику приводят аналитики АТОР.
Спрос на санаторные туры в Крым на майские праздники в этом году тоже вырос от 20 до 40%, некоторые объекты уже закрыли продажи на отдельные праздничные даты по определенным категориям номеров — в основном речь о «стандартах». По словам, Ромашкина, в целом больше всего востребованы здравницы среднего ценового сегмента.
В Крым — за морем и солнцем.
Летом российский турист едет в Крым за морем и солнцем. В это время спрос на лечение падает, при этом санатории все равно остаются востребованными, продолжает собеседник агентства.
«Климатологи не советую лечиться летом. Поэтому санатории становятся больше похожими на пляжные отели. И тут никакого конфликта нет: мест в Крыму летом не хватает, поэтому загружаются летом и отели, и санатории», — поясняет он.
По данным АТОР, с июня стоимость туров в здравницы полуострова вырастет примерно на 10−15%. При этом летний Крым все равно останется дешевле летней Кубани, а качество номерного фонда во многих здравницах республики растет — как раз это и увеличивает число продаж, считают эксперты.
«Поэтому мы констатируем: спрос и глубина бронирований на лето также растет, но говорить о том, что летом растет интерес к лечению — нет. Интерес к лечению есть 8 месяцев в году, 4 теплых месяца — интерес к санаториям растет, поскольку они предполагают качественное размещение и питание», — говорит Ромашкин.
Строить новые здравницы.
«Круглогодичная загрузка предполагает стопроцентную заполняемость даже зимой. Таких отелей в России нет, и в мире, наверное, тоже», — комментирует эксперт заявления о стремлении превратить Крым в круглогодичный курорт.
Однако, по словам Ромашкина, все же интерес к Крыму растет, в частности в межсезонье. Обеспечить непрерывный турпоток в регион с холодным зимним морем, но климатом, лечебным вне зависимости от времени года, способны именно санатории.
«Они становятся лучше, и турист это оценивает, хотя пока это и не масштабные изменения. Какие-то санатории обновили номерной фонд, обновили оборудование — это цепочка небольших шагов, которые, конечно, надо делать. Но серьезные изменения я связываю с появлением новых санаториев, которых пока в Крыму мало. Надо строить новые и быстрее, поскольку мест не хватает», — подытожил специалист.
В Крыму к июлю цены в гостиницах и санаториях, а также базах отдыха и кемпингах могут вырасти на 15−20%, прогнозировала ранее глава отделения Гостинично-туристской ассоциации в РК Валентина Марнопольская. По ее словам, ожидаемое повышение связано с новыми правилами классификации объектов туриндустрии, которые вступили в силу с первого дня 2025 года. Уже сегодня, по словам эксперта, собственники готовятся заложить в новые суммы свои затраты на подготовку объектов.