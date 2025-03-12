Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителям рассказали, кому нужно заменить права в 2025 году

Водителям, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2022 году, необходимо заменить права в 2025 году. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский в беседе с РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Он напомнил, что в 2022 году Правительство РФ продлило действие национальных водительских удостоверений на три года. Это касалось прав, срок действия которых истекал в 2022—2023 годах. В 2023 году период продления был увеличен, и в него попали те водители, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2024 и 2025 году.

Чтобы определить дату замены прав, нужно отсчитать три года с даты окончания действия удостоверения. Например, если срок истёк 1 июня 2022 года, заменить права нужно до 1 июня 2025 года.

Ранее Правительство РФ одобрило проект закона, который в два раза увеличивает штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобилях без специальных кресел или бустеров. Для рядовых водителей сумма штрафа увеличивается с 3 тысяч до 5 тысяч рублей.