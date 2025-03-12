Водителям рассказали, кому нужно заменить права в 2025 году

Он напомнил, что в 2022 году Правительство РФ продлило действие национальных водительских удостоверений на три года. Это касалось прав, срок действия которых истекал в 2022—2023 годах. В 2023 году период продления был увеличен, и в него попали те водители, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2024 и 2025 году.