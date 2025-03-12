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В каком случае не наказывают за сбор валежника: ответ юриста

Юрист Безделин: За сбор валежника не накажут при соблюдении установленных правил.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы не подвергнуться наказанию за сбор валежника в лесу, нужно соблюдать определенные правила. Об этом напомнил россиянам ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.

Эксперт заострил внимание на том, что валежник можно собирать свободно и бесплатно, однако прежде необходимо выяснить, подходит ли дерево под это определение.

Сухостой, бурелом, снеговал не является валежником, как и спиленные лесозаготовителями деревья, подчеркнул Безделин.

«Нарушителям-физлицам грозит штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией незаконно изготовленных природных ресурсов и техники, которой для этого пользовались. Если речь идет о крупном и особо крупном ущербе, за который грозит лишение свободы сроком до семи лет и штраф до 500 тысяч рублей», — сказал юрист в интервью агентству «Прайм».

Напомним, валежник отнесли к категории недревесных ресурсов и разрешили брать его свободно и бесплатно еще в 2019 году.

«Комсомолка» подробно разбиралась, чем отличается валежник, который можно собирать, от сухостоя, здесь на KP.RU.