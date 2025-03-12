Режиссер из Тулуна получил спецприз на «Духе огня»

В Ханты-Мансийске прошел международный кинофестиваль «Дух огня». Ежегодное масштабное событие в киноиндустрии состоялось уже в 23-й раз. Было подано более 500 заявок от участников из 45 стран. В конкурсные программы вошли 47 фильмов.
В числе победителей оказалась картина «А как правильно?» Артема Тумакова, режиссера из Иркутской области. Она была отмечена главным призом в конкурсе «Фильм в работе».
Артем Тумаков — уроженец Тулуна. Его работа рассказывает о девушке, которая живет в отдаленной русской деревне и мечтает из нее уехать.
— Не могу сказать, что безоговорочно верил в свою победу — среди других претендентов на награду были достаточно сильные режиссеры, — рассказал Артем Тумаков. — Однако в своем фильме, в истории, которую он рассказывает людям, я нисколько не сомневался. Я стремился раскрыть феномен чуда и очень рад, что грант поможет качественно довести задачу до конца. Сейчас моей картине необходим постпродакшн — цветокоррекция и звук. Это часто именно тот этап, на котором у режиссеров заканчиваются средства, а возможностей получить их на завершение работы не так много. Считаю программу «Фильм в работе» хорошим шансом для режиссера увидеть свое кино именно таким, каким ты его задумал.
«Фильм в работе» — это специальный конкурс, который проводится в рамках кинофестиваля. Победитель получает дополнительное финансирование по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», что дает возможность завершить кинопроект.
Фото: Жанна Галай / Виктор Молодцов.
— Даже талантливым и состоявшимся режиссерам не всегда легко найти финансирование на свои фильмы, — отметила Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» и член жюри конкурса «Фильм в работе». — При этом у них есть свой взгляд на мир и история, которой они хотят поделиться, свежие идеи и перспективы. Поэтому на «Духе огня» была создана программа «Фильм в работе» — чтобы помочь этим режиссерам преодолеть трудности и сосредоточиться на главном — на творчестве. Наша цель — дать им возможность раскрыть свой талант и завершить фильм, который будет по-настоящему волновать и вдохновлять.
«Дух огня» — крупнейшая в России международная площадка, дающая возможность начинающим кинодеятелям получить оценку профессионалов. Президентом кинофестиваля является всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица. В 2025 году гостями фестиваля стали Милош Бикович, Евгений Гришковец, Мария Миронова, Надежда Михалкова, Ирина Розанова и другие звезды.
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