Режиссер из Тулуна получил спецприз на «Духе огня»

— Не могу сказать, что безоговорочно верил в свою победу — среди других претендентов на награду были достаточно сильные режиссеры, — рассказал Артем Тумаков. — Однако в своем фильме, в истории, которую он рассказывает людям, я нисколько не сомневался. Я стремился раскрыть феномен чуда и очень рад, что грант поможет качественно довести задачу до конца. Сейчас моей картине необходим постпродакшн — цветокоррекция и звук. Это часто именно тот этап, на котором у режиссеров заканчиваются средства, а возможностей получить их на завершение работы не так много. Считаю программу «Фильм в работе» хорошим шансом для режиссера увидеть свое кино именно таким, каким ты его задумал.