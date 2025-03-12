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Епифанова: новые допвыходные могут привести к снижению производительности

В некоторых регионах России есть дополнительные выходные, связанные с местными праздниками.

Источник: Аргументы и факты

Новые дополнительные выходные на праздники могут привести к снижению производительности или увеличению затрат на оплату нерабочих дней. Об этом aif.ru заявила сенатор Ольга Епифанова.

«Введение новых выходных может повлиять на экономику и весьма непредсказуемо, особенно если это приведет к снижению производительности или увеличению затрат на оплату нерабочих дней», — сказала сенатор.

Она отметила, что в некоторых регионах России есть дополнительные выходные, связанные с местными праздниками, такими как Курбан-байрам и Ураза-байрам.

«Есть и ряд ряд других национальных праздников, которые уже являются выходными. И поэтому вопрос о необходимости новых праздников зависит от социальных и экономических факторов на местах», — резюмировала Епифанова.

Сенатор, оценивая инициативу депутата Госдумы Дмитрия Гусева о необходимости дополнительного выходного в честь Пасхи, заявила, что это может положительно повлиять на семейные традиции.