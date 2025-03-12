Епифанова: новые допвыходные могут привести к снижению производительности

Новые дополнительные выходные на праздники могут привести к снижению производительности или увеличению затрат на оплату нерабочих дней. Об этом aif.ru заявила сенатор Ольга Епифанова.
«Введение новых выходных может повлиять на экономику и весьма непредсказуемо, особенно если это приведет к снижению производительности или увеличению затрат на оплату нерабочих дней», — сказала сенатор.
Она отметила, что в некоторых регионах России есть дополнительные выходные, связанные с местными праздниками, такими как Курбан-байрам и Ураза-байрам.
«Есть и ряд ряд других национальных праздников, которые уже являются выходными. И поэтому вопрос о необходимости новых праздников зависит от социальных и экономических факторов на местах», — резюмировала Епифанова.
Сенатор, оценивая инициативу депутата Госдумы Дмитрия Гусева о необходимости дополнительного выходного в честь Пасхи, заявила, что это может положительно повлиять на семейные традиции.