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В Башкирии потеплеет до +7 градусов

В Башкирии потеплеет до +7 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 44% 753 мм рт. ст. +10°
Источник: Башинформ

В самые ближайшие дни в Башкирии потеплеет до +7 градусов, сообщили синоптики региона.

Сегодня днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по северо-западу до умеренных. В отдельных районах гололед. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0, +5 градусов.

В четверг, 13 марта, ночью ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −3, +2 градуса, днем 0, +5.

В пятницу, 14 марта, ночью прогнозируются небольшие дожди, местами до умеренных, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха −1, +4 градуса, днем +2, +7.