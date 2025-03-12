В самые ближайшие дни в Башкирии потеплеет до +7 градусов, сообщили синоптики региона.
Сегодня днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по северо-западу до умеренных. В отдельных районах гололед. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0, +5 градусов.
В четверг, 13 марта, ночью ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −3, +2 градуса, днем 0, +5.
В пятницу, 14 марта, ночью прогнозируются небольшие дожди, местами до умеренных, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха −1, +4 градуса, днем +2, +7.