К концу рабочей недели в Башкирии потеплеет до +7 градусов

В Башкирии ожидаются обильные осадки и потепление до +7 градусов. Какой будет погода в ближайшие дни, рассказали подробно республиканские синоптики.
Так, в четверг, 13 марта, дожди и мокрый снег обрушатся на регион, вместе с осадками прогнозируется и сильный, порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит −3,+2°, днем поднимется до 0,+5°.
Дожди нен прекратятся и в пятницу, 14 марта. Столбики термометров ночью покажут −1,+4°, днем +2,+7°.
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