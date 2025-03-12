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К концу рабочей недели в Башкирии потеплеет до +7 градусов

Потепление будет сопровождаться мокрым снегом и порывистым ветром.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидаются обильные осадки и потепление до +7 градусов. Какой будет погода в ближайшие дни, рассказали подробно республиканские синоптики.

Так, в четверг, 13 марта, дожди и мокрый снег обрушатся на регион, вместе с осадками прогнозируется и сильный, порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит −3,+2°, днем поднимется до 0,+5°.

Дожди нен прекратятся и в пятницу, 14 марта. Столбики термометров ночью покажут −1,+4°, днем +2,+7°.

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