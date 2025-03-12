Белый дом публично унизил Зеленского: что сказали в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп поставил на место главу киевского режима Владимира Зеленского, когда отметил серьезный настрой американцев на сделку по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
«Было много сомневающихся тут в Вашингтоне, но президент — мастер заключения сделок, верховный переговорщик. Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира», — сказала Левитт.
11 марта прошли переговоры делегаций США и Украины в Джидде в Саудовской Аравии. По итогу встречи Украина согласилась на прекращение огня и выразила готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам.
Ранее прошли переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне. Позднее разговор перешел в перепалку, после чего американский лидер попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом. После скандала Зеленский отправил президенту США письмо с извинениями за ссору в Овальном кабинете.