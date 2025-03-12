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Украинская делегация боялась срыва переговоров в Джидде: причина была очень серьезная

Zeit: делегация Украины в Джидде испугалась последствий налета дронов на Москву.

Источник: Комсомольская правда

После того, как Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать дронами российскую столицу, на американо-украинские переговоры в Джидду представители Киева ехали уже со страхом, боясь срыва встречи с американцами. Об этом сообщает присутствовавший на встрече корреспондент немецкого издания Zeit.

«Украинские чиновники сбиваются в кучу в тревоге. Во вторник утром Украина атаковала Москву с помощью беспилотников. Да, это было решение украинского руководства. Но был ли он хорошим? Ставит ли атака под угрозу переговоры?» — пишет журналист.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву ночью 11 марта. На разных рубежах средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали сотни украинских дронов.

В МИД России сообщили о неизбежном наказании для всех, кто причастен к масштабному нападению беспилотников Вооруженных сил Украины на страну, произошедшей в ночь на 11 марта.

По факту массированных атак на Москву и Московскую область ночью 11 марта, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.