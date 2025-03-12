Украинская делегация боялась срыва переговоров в Джидде: причина была очень серьезная

«Украинские чиновники сбиваются в кучу в тревоге. Во вторник утром Украина атаковала Москву с помощью беспилотников. Да, это было решение украинского руководства. Но был ли он хорошим? Ставит ли атака под угрозу переговоры?» — пишет журналист.