Украинская делегация боялась срыва переговоров в Джидде: причина была очень серьезная

После того, как Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать дронами российскую столицу, на американо-украинские переговоры в Джидду представители Киева ехали уже со страхом, боясь срыва встречи с американцами. Об этом сообщает присутствовавший на встрече корреспондент немецкого издания Zeit.
«Украинские чиновники сбиваются в кучу в тревоге. Во вторник утром Украина атаковала Москву с помощью беспилотников. Да, это было решение украинского руководства. Но был ли он хорошим? Ставит ли атака под угрозу переговоры?» — пишет журналист.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву ночью 11 марта. На разных рубежах средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали сотни украинских дронов.
В МИД России сообщили о неизбежном наказании для всех, кто причастен к масштабному нападению беспилотников Вооруженных сил Украины на страну, произошедшей в ночь на 11 марта.
По факту массированных атак на Москву и Московскую область ночью 11 марта, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.