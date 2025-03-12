Трамп собирается позвонить Путину в ближайшие пару дней

Затем профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен дал совет президенту США Дональду Трампу после переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Джидде. По его словам, договариваться о прекращении огня нужно сначала сначала со стороной, которая прорывается вперед, а затем представлять план отступающей стороне.