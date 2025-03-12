Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие дни связаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы, связанные с конфликтом на Украине. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
«Я поговорю с Владимиром Путиным. Для танго нужны двое, как я выражаюсь», — добавил глава администрации США.
Американский президент подчеркнул свою готовность к диалогу, выразив надежду на согласие России прекратить огонь на Украине, основываясь на предложениях, обсужденных в Джидде. Трамп отметил, что верит в успешное сотрудничество, и считает это 75% успеха. Остальное — формализация договорённостей и обсуждение территориальных вопросов.
«Будем надеяться, он (Путин — прим. ред) тоже согласится. И я думаю, это было бы 75%, остальное — облечь в форму документа, провести переговоры по территориальным позициям и так далее», — заключил он.
Напомним, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся 12 февраля и продлился почти полтора. Сразу после него американский лидер дал комментарий. Он подчеркнул, что диалог получился долгим и содержательным.
Немногим позднее Трамп позвонил Зеленскому. Обозреватель KP.RU Евгений Умеренков выразил мнение, что сказанные слова Трампа после беседы с Зеленским стали приговором киевскому режиму.
Ранее KP.RU сообщал, что в Джидде завершился первый раунд переговоров между делегациями Соединенных Штатов и Украины. Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, в диалоге между сторонами уже есть продвижение. Также Украина выразила готовность рассмотреть предложение США о 30-дневном прекращении огня.
Затем профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен дал совет президенту США Дональду Трампу после переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Джидде. По его словам, договариваться о прекращении огня нужно сначала сначала со стороной, которая прорывается вперед, а затем представлять план отступающей стороне.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность провести официальную встречу российского лидера Владимира Путина, 47-ого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, а также главаря киевского режима Владимира Зеленского, отметил, что такой вопрос пока никак не обсуждался Однако, по словам пресс-секретаря президента России, для Москвы столица Белоруссии могла бы стать лучшей переговорной локацией.