Самый большой букет, заказанный 8 марта, состоял из 301 розы

Букет из пионовидных роз за 129 тысяч рублей стал самым дорогим заказом на 8 Марта — его сделал житель Москвы. Средний же чек на букеты по России вырос на 7% за год и составил 4,6 тысячи рублей. В Москве средняя стоимость заказа на 8 марта составила 5,8 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 4,7 тысячи рублей. По сравнению с 2024 годом оборот цветочной продукции в этот день увеличился на 67%.