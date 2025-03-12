Самый большой букет, заказанный 8 марта, состоял из 301 розы

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Самой большой композицией, заказанной на 8 марта, стал букет из 301 розы, который стоил 86 тысяч рублей; в число популярных цветов в Международный женский день вошли также тюльпаны и гортензии, из которых собрали композиции со 101 и с 25 цветками соответственно, рассказала РИА Новости операционный директор маркетплейса цветов и подарков Flowwow Вера Моденова.
«Самыми популярными цветами 8 марта в России стали розы, тюльпаны и гортензии. Подобную тенденцию мы наблюдаем во всех регионах нашей страны. Такой спрос закономерен: тюльпаны являются главным символом этого праздника, а розы — классические цветы, которые часто включают в авторские букеты», — сказала она.
«Самой большой композицией по количеству цветов стал букет из 301 розы. Самый большой букет из тюльпанов — это 101 пионовидный цветок в одном букете. Гортензии пышные сами по себе, поэтому самый большой букет состоял из 25 цветов», — сообщила Моденова.
Чаще всего россияне заказывали в подарок монобукеты — это традиционный выбор для весеннего праздника. На второе место по популярности попали авторские букеты — собранные флористами цветочные наборы в корзинах, коробочках, а также в классическом букетном формате. «Мы также видим, что растет интерес к разнообразию и уникальности подарков, что может отразиться на выборе цветов и композиций в текущем году», — отметила представитель маркетплейса.
«Меньшим спросом пользуются композиции из альстромерий и диантусов… Диантус — это латинское название гвоздики, которое флористы стали использовать, чтобы избежать негативной коннотации. По данным Flowwow, товары с таким названием в описании заказывают в среднем в два раза чаще, чем аналогичные букеты с гвоздикой», — добавила Моденова.
Букет из пионовидных роз за 129 тысяч рублей стал самым дорогим заказом на 8 Марта — его сделал житель Москвы. Средний же чек на букеты по России вырос на 7% за год и составил 4,6 тысячи рублей. В Москве средняя стоимость заказа на 8 марта составила 5,8 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 4,7 тысячи рублей. По сравнению с 2024 годом оборот цветочной продукции в этот день увеличился на 67%.