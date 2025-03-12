Время перемен: 9 районов ВКО адаптируются к новому рабочему режиму

Маслихат района Алтай полгода как перешел на новый режим работы. Так как у сотрудников маленькие дети, в детские сады надо успевать в 8:00, в школу также отводить детей, а кто-то живет в частных домах, где приходится вставать раньше, к тому же и промышленные предприятия работают с 8:00, поэтому такого разрыва графика работы между бюджетными организациями, государственной службой, промышленными предприятиями уже не будет. Это очень удобно.