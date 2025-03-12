В омском зоопарке черепаха устроила «покушение» во время фотосессии

«Маленькие ящерицы очень нарядны и фотогеничны, но шустры и способны на внезапные рывки, поэтому разместили мы их в контейнере, а для массовости (ну и просто чтоб напомнить) пустили к ним черепашку. Синхронно двигаться они, конечно, не хотели, норовили разбежаться в разные стороны или, наоборот, замереть. А потом случился неожиданный кусь, которого не ждали ни мы, ни эублефарчик», — поделились в омском зоопарке.