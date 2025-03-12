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В омском зоопарке черепаха устроила «покушение» во время фотосессии

В омском зоопарке «Детского ЭкоЦентра» произошла неожиданность во время фотосессии.

Источник: Омский зоопарк

Как рассказали в понедельник, 10 марта 2025 года, в зоопарке, среднеазиатского черепашонка посадили с двумя ящерицами-эублефарчиками для фотосессии, но все пошло не по плану.

«Маленькие ящерицы очень нарядны и фотогеничны, но шустры и способны на внезапные рывки, поэтому разместили мы их в контейнере, а для массовости (ну и просто чтоб напомнить) пустили к ним черепашку. Синхронно двигаться они, конечно, не хотели, норовили разбежаться в разные стороны или, наоборот, замереть. А потом случился неожиданный кусь, которого не ждали ни мы, ни эублефарчик», — поделились в омском зоопарке.

Судя по видео, опубликованному зоопарком, благодаря своей шустрости ящерица смогла вовремя унести ноги, а черепахе потребовалось время, чтобы повернуть голову и посмотреть, как «добыча» убегает.

Уточняется, что никто не пострадал.