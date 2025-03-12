Токаев выразил соболезнования родным деятеля культуры Дариги Тлендиевой

Впервые она снялась в фильме «Кулагер» киностудии «Казахфильм», а затем исполнила различные роли в таких художественных фильмах, как «Белая машина», «Шестилетний Алпамыс», «Не хочу расставаться», «Молодость Жамбыла» и других.