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Токаев выразил соболезнования родным деятеля культуры Дариги Тлендиевой

Супруга известного композитора Нургисы Тлендиева умерла на 79-м году жизни.

Источник: КИНО-ТЕАТР.РУ

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Токаев выразил соболезнования родным и близким по поводу кончины Дариги Тлендиевой, сообщает Акорда.

Она умерла накануне на 79-м году жизни. Дарига Тлендиева была известным деятелем культуры и супругой прославленного музыканта и композитора, создателя академического оркестра национальных инструментов «Отырар сазы» Нургисы Тлендиева.

Впервые она снялась в фильме «Кулагер» киностудии «Казахфильм», а затем исполнила различные роли в таких художественных фильмах, как «Белая машина», «Шестилетний Алпамыс», «Не хочу расставаться», «Молодость Жамбыла» и других.

С 1993 по 2010 годы она работала конферансье в Академическом фольклорно-этнографическом оркестре имени Нургисы Тлендиева.

Кроме того, Дарига Тлендиева является автором многих песен и кюев.