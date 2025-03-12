Соглашение главаря киевского режима Владимира Зеленского на 30-дневное перемирие может быть обосновано тем, что Россия от этой идеи откажется. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.
«И тогда Украина продолжит вести боевые действия, но уже с американской помощью. Более того, есть вероятность, что, в случае отказа [Владимира] Путина, [Дональд] Трамп резко усилит санкционное давление на Россию», — следует из сообщения.
Так, издание подчеркнуло, что для главаря киевского режима подобное перемирие станет «крайне неприятным сюрпризом».
11 марта прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины в Джидде в Саудовской Аравии. По итогу встречи Украина согласилась на прекращение огня и выразила готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам. При этом страны договорились определить составы переговорных групп и незамедлительно приступить к переговорам для «достижения устойчивого мира».